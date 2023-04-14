Тьягу Силва хочет, чтобы Анчелотти возглавил сборную Бразилии
Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал, что думает о возможном назначении в сборную Бразилии главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
«Я бы очень хотел, чтобы Анчелотти стал тренером сборной Бразилии», — цитирует игрока Madrid Xtra.
Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Однако сам тренер заявлял, что готов работать в «Реале» до конца тренерской карьеры.
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|5
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|59
|
3
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|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|
4
|Р. Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|
5
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|14
|5
|9
|37-26
|47
|
6
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|6
|9
|34-29
|45
|
7
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|7
|10
|38-29
|40
|
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|10
|8
|10
|24-28
|38
|
9
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|28
|9
|10
|9
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|37
|
10
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|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|
11
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|28
|9
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|35
|
12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|
13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|
14
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|
15
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|
16
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|
17
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|
18
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|
19
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|
20
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
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|14.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|15.04
|15:00
|
Вильярреал – Вальядолид
|- : -
|15.04
|17:15
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|15.04
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|- : -
|15.04
|22:00
|
Кадис – Реал
|- : -
|16.04
|15:00
|
Жирона – Эльче
|- : -
|16.04
|17:15
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|16.04
|19:30
|
Атлетико – Альмерия
|- : -
|16.04
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Валенсия – Севилья
|- : -
|17.04
|22:00
|
Сельта – Мальорка
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ЖК
|Г
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|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
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|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|19
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|16
|3
|1
|
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Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
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