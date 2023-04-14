Тьягу Силва хочет, чтобы Анчелотти возглавил сборную Бразилии

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал, что думает о возможном назначении в сборную Бразилии главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

«Я бы очень хотел, чтобы Анчелотти стал тренером сборной Бразилии», — цитирует игрока Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Однако сам тренер заявлял, что готов работать в «Реале» до конца тренерской карьеры.