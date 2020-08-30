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Tuttosport: Суарес намерен ускорить свой уход в «Ювентус»

11:33
Луис Суарес. Фото Reuters
Луис Суарес. Фото Reuters
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Нападающий «Барселоны» Луис Сураес планирует активизировать переговоры с «Ювентусом». 33-летний уругваец понимает, что не входит в планы каталонского клуба и хочет поскорее решить вопрос с туринцами, сообщает Tuttosport.

Форвард ведет с «Барсой» о выплате выходного пособия и может перейти в туринский клуб бесплатно. Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не рассчитывает на уругвайского форварда.

Ранее сообщалось, что Суареса хочет вернуть «Аякс» и готов предложить футболисту зарплату в 3 миллиона евро за сезон.

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