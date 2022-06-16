Милитау: «Анчелотти много помогает игрокам»

Защитник «Реала» Эдер Милитау выразил восхищение главным тренером команды Карло Анчелотти.

«Анчелотти — отличный тренер. Он много нам помогает, а также уважает решения игроков. Изо дня в день он много говорит на тренировках с нами. Например, в матче против «Сити» он слушал Марселу. Он открытый человек», — цитирует Marca Милитау.

Напомним, в сезоне-2021/22 «Реал» под руководством Анчелотти выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.