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«Барселона» хочет прописать 1 миллиард евро отступных за Фати. Ранее такой контракт получил Педри

20:42
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«Барселона» намерена в ближайшее время продлить контракт с нападающим Ансу Фати, сообщает Marca.

Руководство клуба хотело бы прописать в новом соглашении отступные в размере 1 миллиарда евро.

Ранее аналогичный пункт был включен в недавно заключенный договор «Барселоны» с хавбеком Педри.

Фати — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2021/22 форвард забил 1 гол в 3 матчах за команду. Контракт 18-летнего футболиста с «Барсой» действует до конца июня 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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