«Барселона» хочет прописать 1 миллиард евро отступных за Фати. Ранее такой контракт получил Педри
20:42
«Барселона» намерена в ближайшее время продлить контракт с нападающим Ансу Фати, сообщает Marca.
Руководство клуба хотело бы прописать в новом соглашении отступные в размере 1 миллиарда евро.
Ранее аналогичный пункт был включен в недавно заключенный договор «Барселоны» с хавбеком Педри.
Фати — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2021/22 форвард забил 1 гол в 3 матчах за команду. Контракт 18-летнего футболиста с «Барсой» действует до конца июня 2022 года.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю