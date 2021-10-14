«Барселона» хочет прописать 1 миллиард евро отступных за Фати. Ранее такой контракт получил Педри

«Барселона» намерена в ближайшее время продлить контракт с нападающим Ансу Фати, сообщает Marca.

Руководство клуба хотело бы прописать в новом соглашении отступные в размере 1 миллиарда евро.

Ранее аналогичный пункт был включен в недавно заключенный договор «Барселоны» с хавбеком Педри.

Фати — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2021/22 форвард забил 1 гол в 3 матчах за команду. Контракт 18-летнего футболиста с «Барсой» действует до конца июня 2022 года.