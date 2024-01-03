Тренерский штаб «Реала» предложил клубу приобрести Варана, Линделефа или 38-летнего Альбиоля

Тренерский штаб «Реала» предложил руководству три кандидатуры для укрепления позиции центрального защитника, сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

По информации источника, тренеры мадридцев назвали экс-защитника «Реала» Рафаэля Варана, выступающего за «Манчестер Юнайтед», его одноклубника Виктора Линделефа и 38-летнего защитника «Вильярреала» Рауля Альбиоля, который также играл за «Реал» с 2009 по 2013 годы.

Сообщается, что после нескольких недель анализа в клубе решили, что ни одна из предложенных кандидатур не подходит.

В текущем сезоне ла лиги «Реал» занимает первое место, набрав 45 очков в 18 матчах. 3 января мадридская команда сыграет против «Мальорки». Начало матча — в 21.15 по московскому времени.