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Сегодня, 20:24

Тренерский штаб «Реала» предложил клубу приобрести Варана, Линделефа или 38-летнего Альбиоля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренерский штаб «Реала» предложил руководству три кандидатуры для укрепления позиции центрального защитника, сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

По информации источника, тренеры мадридцев назвали экс-защитника «Реала» Рафаэля Варана, выступающего за «Манчестер Юнайтед», его одноклубника Виктора Линделефа и 38-летнего защитника «Вильярреала» Рауля Альбиоля, который также играл за «Реал» с 2009 по 2013 годы.

Сообщается, что после нескольких недель анализа в клубе решили, что ни одна из предложенных кандидатур не подходит.

В текущем сезоне ла лиги «Реал» занимает первое место, набрав 45 очков в 18 матчах. 3 января мадридская команда сыграет против «Мальорки». Начало матча — в 21.15 по московскому времени.

Виктор Линделеф
Рафаэль Варан
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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37 тур
38 тур
2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 2
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 1
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 3 : 1
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 - : -
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 - : -
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 - : -
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 - : -
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 11
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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