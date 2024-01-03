«Гранада» прервала 16-матчевую серию без побед, в большинстве обыграв «Кадис»

«Гранада» на своем поле одержала победу над «Кадисом» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Мюрто Узуни (22-я минута) и Брайана Сарагосы (70-я). Гости играли в меньшинстве почти весь второй тайм — на 54-й минуте красную карточку получил Рубен Собрино.

«Гранада» (11 очков) прервала 16-матчевую серию без побед во всех турнирах и осталась на предпоследнем месте в ла лиге. В последний раз команда выигрывала в августе прошлого года, обыграв «Мальорку» (3:2) в 3-м туре.

«Кадис» (15) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.