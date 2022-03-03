Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас прокомментировал победу над «Атлетиком» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Я очень рад за футболистов, потому что они приложили большие усилия. Это награда за трудолюбие и упорство. «Валенсия» столкнулась с множеством трудностей, но теперь мы в финале Кубка Испании.

Сейчас у меня чувство удовлетворения. То, что мы переживаем сейчас, невероятно. Мы вышли в финал, теперь пришло время насладиться им и хорошо к нему подготовиться. 10 000 человек празднуют на улице, это невероятно", — цитирует Football Espana Бордаласа.

Финал Кубка Испании состоится 23 апреля. Второй финалист определится в противостоянии «Райо Вальекано» и «Бетиса» (первый матч — 1:2).