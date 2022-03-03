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Сегодня, 04:07

«Это невероятно». Бордалас — о выходе «Валенсии» в финал Кубка Испании

Тренер «Валенсии» прокомментировал победу над «Атлетиком»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас прокомментировал победу над «Атлетиком» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Я очень рад за футболистов, потому что они приложили большие усилия. Это награда за трудолюбие и упорство. «Валенсия» столкнулась с множеством трудностей, но теперь мы в финале Кубка Испании.

Сейчас у меня чувство удовлетворения. То, что мы переживаем сейчас, невероятно. Мы вышли в финал, теперь пришло время насладиться им и хорошо к нему подготовиться. 10 000 человек празднуют на улице, это невероятно", — цитирует Football Espana Бордаласа.

Финал Кубка Испании состоится 23 апреля. Второй финалист определится в противостоянии «Райо Вальекано» и «Бетиса» (первый матч — 1:2).

Футбол
ФК Валенсия
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«Валенсия» вышла в финал Кубка Испании
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И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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34 тур
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37 тур
38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 - : -
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 24 1 4
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