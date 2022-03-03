«Валенсия» вышла в финал Кубка Испании

«Валенсия» переиграла «Атлетик» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Месталья».

Единственный мяч забил Гонсалу Гедеш на 43-й мингуте встречи. Португалец поразил ворота соперника из-за пределов штрафной площади.

В первой встрече была зафиксирована ничья — 1:1, поэтому «Валенсия» вышла в финал.

Финал Кубка Испании состоится 23 апреля. Второй финалист определится в противостоянии «Райо Вальекано» и «Бетиса» (первый матч — 1:2).