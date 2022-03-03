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Сегодня, 05:08

Марселино: «Атлетик» сделал все, чтобы выйти в финал»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль после поражения от «Валенсии» в полуфинале Кубка Испании отметил, что гордится своими игроками.

«Прежде всего хочу поздравить «Валенсию». Это было равное противостояние, но в первом матче мы не сыграли на хорошем уровне, за что и поплатились. Отличный гол Гедеша решил исход. Он был самым важным игроком.

Мы сделали все, чтобы выйти в финал. Нам бы хотелось, чтобы финал был с болельщиками на трибунах. Теперь мы просим их продолжать поддерживать нас", – цитирует Football Espana Марселино.

Испания. Кубок. 1/2 финала
02 мар, 23:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:0
Атлетик
Голы
Гонсалу Гедеш, 43 (1:0)
Валенсия
Мамардашвили Габриэл Паулиста (Гильямон, 83) Диакаби Хосе Гайя (Лато, 33) Альдерете Фулькье Солер Мориба Гонсалу Гедеш Дуро Хиль (Муса, 72)
Атлетик
Агирресабала Иньиго Мартинес Альварес Лекуэ (Петча, 62) Берчиче Весга (Саррага, 82) Икер Муниаин Дани Гарсия (Венседор, 61) Беренгер (Уильямс, 71) Иньяки Уильямс Рауль Гарсия (Сансет, 62)
Предупреждения
Габриэл Паулиста 26’, Альдерете 74’, Диакаби 90+2’  -  Иньиго Мартинес 60’, Саррага 90+5’
Судьи
Мансано (Испания)
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
Марселино Гарсия Тораль (Марселино)
0
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«Это невероятно». Бордалас — о выходе «Валенсии» в финал Кубка Испании
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 - : -
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 24 1 4
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