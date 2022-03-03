Марселино: «Атлетик» сделал все, чтобы выйти в финал»

Главный тренер «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль после поражения от «Валенсии» в полуфинале Кубка Испании отметил, что гордится своими игроками.

«Прежде всего хочу поздравить «Валенсию». Это было равное противостояние, но в первом матче мы не сыграли на хорошем уровне, за что и поплатились. Отличный гол Гедеша решил исход. Он был самым важным игроком.

Мы сделали все, чтобы выйти в финал. Нам бы хотелось, чтобы финал был с болельщиками на трибунах. Теперь мы просим их продолжать поддерживать нас", – цитирует Football Espana Марселино.