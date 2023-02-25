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Сегодня, 17:49

Тихонов заявил, что никто из россиян не заиграет в «Реале»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о потенциале российских футболистов.

«Смог бы кто-то из нынешних российских футболистов заиграть в Европе? Смотря на каком уровне, в каком чемпионате, в какой лиге. Допустим, способен ли кто-то заиграть в мадридском «Реале»? Никто, наверное. А в голландском «Утрехте» — возможно, да. О чем говорить-то? Мы разводим демагогию, говоря о том, кто и где заиграл бы. Не хочу обсуждать это», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

В настоящий момент в европейских чемпионатах выступают несколько российских футболистов: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Кокорин («Арис»), Магомед Оздоев («Фатих Карагюмрюк»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-nikto-iz-rossiyan-v-madridskom-reale-ne-zaigraet-a-v-utrehte-da/
Андрей Тихонов
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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Ассистенты
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
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