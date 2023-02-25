Хави: «Ансу Фати получил сотрясение мозга на тренировке. Против «Альмерии» он не сыграет»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о травмированных игроках команды.

«У Дембеле все хорошо. Он сейчас восстанавливается, я видел его вчера на тренировке. Он не на 100 процентов готов, но близок к возвращению. Мы оценим его самочувствие, и уже потом определим, когда он присоединится к команде», — приводит слова Хави Sport.es.

Также он высказался о полузащитнике Ансу Фати, который получил травму на тренировке в пятницу, и о защитнике Рональде Араухо, завершившим с дискомфортом матч с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«У Араухо нет никакой травмы. Он может играть. Ансу Фати получил сотрясение мозга на тренировке, но и это все... Против «Альмерии» он не сможет сыграть, но мы надеемся, что он будет доступен в четверг», — заявил Хави.

26 февраля «Барселона» на выезде сыграет против «Альмерии». Начало — в 20.30 мск.