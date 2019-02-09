Тибо Куртуа: "Если фанаты "Атлетико" захотят в меня чем-то бросить, это только мотивирует"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа отметил, что спокойно отнесется к агрессии со стороны болельщиков "Атлетико" в предстоящем матче чемпионата Испании. Бельгиец ранее три сезона провел в "Атлетико", сыграв 154 матча, а минувшим летом перешел в "Реал" из "Челси".

– На улицах я не сталкивался с негативной реакцией болельщиков, – цитирует AS Куртуа. – Вся она сосредоточена в социальных сетях. Но это меня не волнует. Если это делает их счастливыми, то я рад за них. Если они захотят чем-то швырнуть мне в голову на стадионе, это на меня не повлияет. Только еще больше мотивирует.