«Мальорка» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря голу Пратса с пенальти
«Мальорка» победила «Реал Сосьедад» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил Абдон Пратс, который реализовал пенальти на 36-й минуте.
Российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян пропустил эту игру из-за травмы лодыжки.
«Мальорка» с 8 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» (4) располагается на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
5
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
6
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
7
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
8
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
9
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
10
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
11
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
12
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|6-10
|7
|
13
|Бетис
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
14
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Леганес
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|
16
|Р. Сосьедад
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
17
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|
18
|Хетафе
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.09
|20:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 0
|19.09
|20:00
|
Леганес – Атлетик
|- : -
|24.09
|20:00
|
Севилья – Вальядолид
|- : -
|24.09
|20:00
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|24.09
|22:00
|
Реал – Алавес
|- : -
|25.09
|20:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|25.09
|22:00
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|26.09
|20:00
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|26.09
|20:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|26.09
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1
Новости