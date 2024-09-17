«Мальорка» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря голу Пратса с пенальти

«Мальорка» победила «Реал Сосьедад» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Абдон Пратс, который реализовал пенальти на 36-й минуте.

Российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян пропустил эту игру из-за травмы лодыжки.

«Мальорка» с 8 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» (4) располагается на 16-й строчке.