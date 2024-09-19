Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:37

Карвахаль — о плотном графике: «Игроки не принимаются во внимание, мы вполне можем объявить забастовку»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал большое количество игр в сезоне-2024/25.

«Мы, игроки, вполне можем объявить забастовку. Игроки не принимаются во внимание, нам приходится повышать голос», — приводит слова Карвахаля Tiempo de Juego.

Мануэль Аканджи. Аканджи заявил, что может завершить карьеру из-за большого количества матчей

Команды топ-чемпионатов в случае успешного выступления могут провести по 60-70 матчей за текущий сезон.

В сезоне-2024/25 Карвахаль провел 7 матчей и отметился результативной передачей.

Даниэль Карвахаль
ФК Реал
Читайте также
Игрок «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках
Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США
Зеленский заявил о полной готовности нового «плана победы»
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Взорвавшиеся в Ливане рации фирмы ICOM нашли в продаже в РФ
МВД сочло песни Покровского противоречащими национальным интересам России
Популярное видео
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
6
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
7
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
8
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
9
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
10
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
11
 Атлетик 5 2 1 2 6-6 7
12
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
13
 Осасуна 5 2 1 2 6-10 7
14
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
15
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
16
 Р. Сосьедад 6 1 1 4 3-7 4
17
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
18
 Хетафе 5 0 3 2 2-4 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.09 20:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 0
19.09 20:00
Леганес – Атлетик
 - : -
24.09 20:00
Севилья – Вальядолид
 - : -
24.09 20:00
Валенсия – Осасуна
 - : -
24.09 22:00
Реал – Алавес
 - : -
25.09 20:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
25.09 22:00
Барселона – Хетафе
 - : -
26.09 20:00
Лас-Пальмас – Бетис
 - : -
26.09 20:00
Эспаньол – Вильярреал
 - : -
26.09 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Дани Ольмо

Дани Ольмо

Барселона

 3
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Сельта

 3
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 4
Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 3 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 3 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости