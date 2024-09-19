Карвахаль — о плотном графике: «Игроки не принимаются во внимание, мы вполне можем объявить забастовку»
Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал большое количество игр в сезоне-2024/25.
«Мы, игроки, вполне можем объявить забастовку. Игроки не принимаются во внимание, нам приходится повышать голос», — приводит слова Карвахаля Tiempo de Juego.
Команды топ-чемпионатов в случае успешного выступления могут провести по 60-70 матчей за текущий сезон.
В сезоне-2024/25 Карвахаль провел 7 матчей и отметился результативной передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
5
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
6
|Бетис
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
7
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
8
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
9
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
10
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
11
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
12
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
13
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|6-10
|7
|
14
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Леганес
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|
16
|Р. Сосьедад
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
17
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|
18
|Хетафе
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.09
|20:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 0
|19.09
|20:00
|
Леганес – Атлетик
|- : -
|24.09
|20:00
|
Севилья – Вальядолид
|- : -
|24.09
|20:00
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|24.09
|22:00
|
Реал – Алавес
|- : -
|25.09
|20:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|25.09
|22:00
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|26.09
|20:00
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|26.09
|20:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|26.09
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1
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