Флик: «Я чувствую себя виноватым из-за травмы Фермина»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал травму полузащитника Фермина Лопеса.

«Я чувствую себя виноватым из-за травмы Фермина. Он играл на двух турнирах летом. Мне следовало поговорить с тренером молодежной сборной Испании, но я этого не сделал, потому что думал о том, что только что пришел в «Барселону», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо.

17 сентября каталонский клуб сообщил, что 21-летний испанец получил повреждение мышцы правого бедра на командной тренировке.

Ранее Фермин восстановился после травмы задней поверхности бедра, из-за которой пропустил два матча Лиги наций и не принял участия в игре чемпионата Испании против «Жироны» 15 сентября. Его возвращение должно было состояться на следующей неделе. Теперь Лопес проведет в лазарете еще около трех недель.