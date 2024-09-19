Флик: «Я чувствую себя виноватым из-за травмы Фермина»
Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал травму полузащитника Фермина Лопеса.
«Я чувствую себя виноватым из-за травмы Фермина. Он играл на двух турнирах летом. Мне следовало поговорить с тренером молодежной сборной Испании, но я этого не сделал, потому что думал о том, что только что пришел в «Барселону», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо.
17 сентября каталонский клуб сообщил, что 21-летний испанец получил повреждение мышцы правого бедра на командной тренировке.
Ранее Фермин восстановился после травмы задней поверхности бедра, из-за которой пропустил два матча Лиги наций и не принял участия в игре чемпионата Испании против «Жироны» 15 сентября. Его возвращение должно было состояться на следующей неделе. Теперь Лопес проведет в лазарете еще около трех недель.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
5
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
6
|Бетис
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
7
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
8
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
9
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
10
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
11
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
12
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
13
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|6-10
|7
|
14
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Леганес
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|
16
|Р. Сосьедад
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
17
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|
18
|Хетафе
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
|17.09
|20:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 0
|19.09
|20:00
|
Леганес – Атлетик
|- : -
|24.09
|20:00
|
Севилья – Вальядолид
|- : -
|24.09
|20:00
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|24.09
|22:00
|
Реал – Алавес
|- : -
|25.09
|20:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|25.09
|22:00
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|26.09
|20:00
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|26.09
|20:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|26.09
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1