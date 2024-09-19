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Экс-игрок «Спартака» Крал заявил, что РПЛ ему нравится больше АПЛ и бундеслиги

Владислав Маслов
Корреспондент
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Алекс Крал.
Фото Global Look Press

Экс-полузащитник «Спартака» Алекс Крал назвал РПЛ своим любимым чемпионатом из тех, где ему довелось играть.

26-летний чех является игроком немецкого «Униона», а в данный момент выступает на правах аренды за испанский «Эспаньол». Также в его карьере были такие команды, как английский «Вест Хэм» и немецкий «Шальке».

«Какой турнир из тех, где я играл, лучше? Возможно, чемпионат России. Когда я был там, он был шестым [по уровню] в Европе, и там были очень качественные игроки. Для меня это был вызов, поскольку у тебя больше возможностей проявить себя, чем в АПЛ или бундеслиге, где все гораздо плотнее.

Там ты больше проявляешь себя на тактическом или позиционном уровне, чем на индивидуальном. В ла лиге тоже много качественных игроков, но в то же время здесь больше возможностей проявить себя, чем в Германии или Англии. Каждая лига уникальна и зависит от качеств каждого игрока», — цитирует Крала испанская Mundo Deportivo.

Полузащитник был игроком «Спартака» с 2019 по 2024 год, проведя за клуб 60 матчей и забив 6 голов. В 2022 году он приостановил контракт с красно-белыми, воспользовавшись правилом ФИФА и УЕФА для иностранных игроков РПЛ, и ушел в аренду в «Вест Хэм». Крал покинул московский клуб окончательно минувшим летом в связи с истечением контракта.

Источник: Mundo Deportivo
Алекс Крал
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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