«Севилья» на выезде уступила «Алавесу»

«Севилья» в матче 6-го тура чемпионата Испании на выезде уступила «Алавесу» со счетом 1:2.

На голы Карлосу Висенте и Карлоса Мартина гости ответили точным ударом Доди Лукебакио.

После этого матча «Севилья» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Алавес» с 10 очками — на пятой строчке.