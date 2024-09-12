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Сегодня, 18:10

Le Parisien: «ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе долг в размере 55 миллионов евро

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) встал на сторону форварда «Реала» Килиана Мбаппе в споре с его бывшим клубом «ПСЖ».

По информации Le Parisien, парижан обязали выплатить 25-летнему французу долг в размере 55 миллионов евро. «ПСЖ» предписано начать перевод средств в течение недели.

11 сентября комитет LFP призвал стороны в досудебном порядке урегулировать спор.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. Этим летом форвард перешел в «Реал», подписав контракт с испанской командой до 2029 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 3 3 0 0 13-2 9
2
 Марсель 3 2 1 0 10-4 7
3
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
4
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
5
 Монако 3 2 1 0 4-1 7
6
 Лилль 3 2 0 1 5-3 6
7
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
8
 Ницца 3 1 1 1 6-4 4
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 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
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 Реймс 3 1 1 1 4-5 4
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 Ренн 3 1 0 2 5-5 3
12
 Брест 3 1 0 2 5-7 3
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 Осер 3 1 0 2 3-6 3
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 Лион 3 1 0 2 4-8 3
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 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
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 Монпелье 3 0 1 2 2-10 1
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 Анже 3 0 0 3 1-7 0
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