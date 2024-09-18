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Беллингем отреагировал на слухи о конфликте с Мбаппе, Родриго и Винисиусом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал слухи о сложных взаимоотношениях с нападающими Килианом Мбаппе, Родриго и Винисиусом Жуниором.

«Я видел в социальных сетях, что кто-то пытается создать негатив между Мбаппе, Родриго, Винисиусом и мной. Единственная правда в том, что мы очень хорошие друзья на поле и за его пределами», — приводит слова Беллингема Фабрицио Романо.

Беллингем в текущем сезоне сыграл за «Реал» 3 матча и не отметился результативными действиями.

На счету Мбаппе 7 игр и 5 забитых мячей, у Винисиуса — 7 матчей, 2 гола и 4 голевых передачи. Родриго провел в сезоне-2024/25 такое же количество игр, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
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 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
6
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
7
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
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12
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