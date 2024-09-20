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Сегодня, 09:21

Bild: «Реал» является фаворитом на подписание Вирца

Руслан Минаев
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«Реал» является фаворитом на подписание полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает Bild.

По данным источника, трансфер может состояться в 2025 году и обойтись мадридцам в 150 миллионов евро. «Сливочные» опережают в гонке за хавбека «Баварию» и «Манчестер Сити».

Контракт Вирца с «Байером» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах.

Флориан Вирц
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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