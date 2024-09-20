«Гранада» Абаскаля сыграла вничью с «Малагой», пропустив на 90+3-й минуте

«Гранада» в матче 6-го тура сегунды на своем поле сыграла вничью с «Малагой» со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Карлос Нева и Мюрто Узуни. У гостей голы на счету Антонио Кордеро и Нельсона Монте, который забил на 90+3-й минуте.

«Гранада», которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, продлила серию без побед до четырех матчей и с 6 очками расположилась на 12-м месте в турнирной таблице. «Малага» с 10 очками — на пятой строчке.