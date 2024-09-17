Лопес получил новую травму бедра на тренировке «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес получил повреждение мышцы правого бедра на командной тренировке, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Ранее 21-летний футболист восстановился от травмы задней поверхности бедра, из-за которой пропустил два матча Лиги наций и не принял участия в игре чемпионата Испании против «Жироны» 15 сентября. Его возвращение должно было состояться на следующей неделе. Теперь Лопес проведет в лазарете еще около трех недель.

Ближайший матч «Барселона» проведет против «Монако» в Лиге чемпионов. Встреча пройдет 19 сентября в 22.00 по московскому времени.