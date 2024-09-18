«Реал» намерен следующем летом подписать Александра-Арнолда
Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд может сменить клуб, сообщает Teamtalk.
По сведениям источника, 25-летним англичанином интересуется «Реал», который долгое время хочет подписать игрока. Мадридцы постараются оформить трансфер летом 2025 года.
В минувшем сезоне Александр-Арнолд провел 37 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
5
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
6
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
7
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
8
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
9
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
10
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
11
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
12
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|6-10
|7
|
13
|Бетис
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
14
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Леганес
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|
16
|Р. Сосьедад
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
17
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|
18
|Хетафе
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.09
|20:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 0
|19.09
|20:00
|
Леганес – Атлетик
|- : -
|24.09
|20:00
|
Севилья – Вальядолид
|- : -
|24.09
|20:00
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|24.09
|22:00
|
Реал – Алавес
|- : -
|25.09
|20:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|25.09
|22:00
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|26.09
|20:00
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|26.09
|20:00
|
Эспаньол – Вильярреал
|- : -
|26.09
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1
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