«Реал» намерен следующем летом подписать Александра-Арнолда

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд может сменить клуб, сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, 25-летним англичанином интересуется «Реал», который долгое время хочет подписать игрока. Мадридцы постараются оформить трансфер летом 2025 года.

В минувшем сезоне Александр-Арнолд провел 37 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.