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«Атлетик» обыграл «Леганес» благодаря голам Вивиана и Уильямса

Алина Савинова
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«Атлетик» на выезде одержал победу над «Леганесом» в матче 7-го тура ла лиги — 2:0.

Счет на 65-й минуте игры открыл Дани Вивиан. На 75-й минуте Иньяки Уильямс увеличил преимущество гостей.

«Атлетик» набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» с 5 баллами идет на 15-й строчке.

В следующем туре клуб из Бильбао сыграет против «Сельты», а «Леганес» встретится с «Хетафе».

Испания. Ла Лига. 7-й тур
19 сент, 20:00. Butarque (Леганес)
Леганес
0:2
Атлетик

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Леганес
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1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
7
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
8
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
9
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
10
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
11
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
12
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
13
 Осасуна 5 2 1 2 6-10 7
14
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
15
 Леганес 6 1 2 3 3-7 5
16
 Р. Сосьедад 6 1 1 4 3-7 4
17
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
18
 Хетафе 5 0 3 2 2-4 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
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 - : -
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Реал – Алавес
 - : -
25.09 20:00
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Сельта

 3
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Атлетик

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Атлетик

 3 1 2
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