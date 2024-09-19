«Атлетик» обыграл «Леганес» благодаря голам Вивиана и Уильямса

«Атлетик» на выезде одержал победу над «Леганесом» в матче 7-го тура ла лиги — 2:0.

Счет на 65-й минуте игры открыл Дани Вивиан. На 75-й минуте Иньяки Уильямс увеличил преимущество гостей.

«Атлетик» набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» с 5 баллами идет на 15-й строчке.

В следующем туре клуб из Бильбао сыграет против «Сельты», а «Леганес» встретится с «Хетафе».