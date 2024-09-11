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«ПСЖ» в 2022 году отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 200 миллионов евро

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в 2022 году мог перейти в «Ливерпуль».

По данным L'?quipe, тогда отношения между Мбаппе и руководством французского клуба были обострены, из-за чего форвард был готов продолжить карьеру в другой команде. Так, «Ливерпуль» предлагал «ПСЖ» 200 миллионов евро за трансфер игрока, однако бывший спортивный директор парижан Антеро Энрике заблокировал трансфер, запросив вдвое больше денег.

Минувшим летом Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в качестве свободного агента. На счету 25-летнего нападающего пять сыгранных матчей за «сливочных», в которых он забил три гола.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 Марсель 3 2 1 0 10-4 7
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 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
5
 Монако 3 2 1 0 4-1 7
6
 Лилль 3 2 0 1 5-3 6
7
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
8
 Ницца 3 1 1 1 6-4 4
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 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
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 Брест 3 1 0 2 5-7 3
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