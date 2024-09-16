Мбаппе подарил свою игровую футболку болбою в матче с «Реал Сосьедад»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе осчастливил подающего мячи мальчика в матче 5-го тура ла лиги с «Реал Сосьедад» (2:0).

25-летний футболист отметился голом в этой встрече и был заменен на 90-й минуте, после чего отправился на скамейку запасных, чтобы пожать руку своим партнерам по команде. В этот момент к нему подошел болбой и попросил его футболку. Мбаппе отдал мальчику свою игровую майку, и тот очень обрадовался подарку от футболиста.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. Этим летом форвард перешел в «Реал», подписав контракт с испанской командой до 2029 года.