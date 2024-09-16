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Мбаппе подарил свою игровую футболку болбою в матче с «Реал Сосьедад»

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе осчастливил подающего мячи мальчика в матче 5-го тура ла лиги с «Реал Сосьедад» (2:0).

25-летний футболист отметился голом в этой встрече и был заменен на 90-й минуте, после чего отправился на скамейку запасных, чтобы пожать руку своим партнерам по команде. В этот момент к нему подошел болбой и попросил его футболку. Мбаппе отдал мальчику свою игровую майку, и тот очень обрадовался подарку от футболиста.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. Этим летом форвард перешел в «Реал», подписав контракт с испанской командой до 2029 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
6
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
7
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
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 Атлетик 5 2 1 2 6-6 7
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 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
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