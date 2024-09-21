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«Гранада» уволила Абаскаля после ничьей с «Малагой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

«Гранада» на официальном сайте объявила об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. В пятницу, 20 сентября, команда сыграла вничью с «Малагой» (2:2) в матче 6-го тура второго дивизиона Испании.

Всего под руководством 35-летнего испанца «Гранада» провела 6 матчей во второй ла лиге: 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения. Команда с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

С июня 2022 по апрель 2024 года Абаскаль тренировал московский «Спартак».

Футбол
ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
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3
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5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
7
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
8
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
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 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
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 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
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