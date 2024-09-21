«Гранада» уволила Абаскаля после ничьей с «Малагой»
«Гранада» на официальном сайте объявила об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. В пятницу, 20 сентября, команда сыграла вничью с «Малагой» (2:2) в матче 6-го тура второго дивизиона Испании.
Всего под руководством 35-летнего испанца «Гранада» провела 6 матчей во второй ла лиге: 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения. Команда с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
С июня 2022 по апрель 2024 года Абаскаль тренировал московский «Спартак».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
5
|Атлетик
|6
|3
|1
|2
|8-6
|10
|
6
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
7
|Бетис
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
8
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|
9
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
10
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
11
|Р. Вальекано
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
12
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
13
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|6-10
|7
|
14
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
15
|Леганес
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Р. Сосьедад
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
17
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|
18
|Хетафе
|5
|0
|3
|2
|2-4
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.09
|22:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.09
|15:00
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|- : -
|21.09
|17:15
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|- : -
|21.09
|19:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|21.09
|22:00
|
Реал – Эспаньол
|- : -
|22.09
|15:00
|
Хетафе – Леганес
|- : -
|22.09
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|22.09
|19:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|22.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бетис – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1
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