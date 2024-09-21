«Гранада» уволила Абаскаля после ничьей с «Малагой»

«Гранада» на официальном сайте объявила об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. В пятницу, 20 сентября, команда сыграла вничью с «Малагой» (2:2) в матче 6-го тура второго дивизиона Испании.

Всего под руководством 35-летнего испанца «Гранада» провела 6 матчей во второй ла лиге: 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения. Команда с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

С июня 2022 по апрель 2024 года Абаскаль тренировал московский «Спартак».