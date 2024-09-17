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Сегодня, 18:45

«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Мальорка» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Мальорка» встретится с «Реалом Сосьедад» в матче 7-го тура испанской примеры во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Мальорка», стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до матча, также доступна на сайте телеканала matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события противостояния «Мальорка» — «Реал Сосьедад» можете отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
17 сент, 20:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал Сосьедад

«Мальорка» набрала 5 очков в 5 играх чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» отстает на один балл. В сезоне-2023/24 «Мальорка» с 40 очками заняла в ла лиге 15-е место, команда Арсена Захаряна с 60 очками стала шестой.

Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
6
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
7
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
8
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
9
 Атлетик 5 2 1 2 6-6 7
10
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
11
 Осасуна 5 2 1 2 6-10 7
12
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
13
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
14
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
15
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
16
 Р. Сосьедад 5 1 1 3 3-6 4
17
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
18
 Хетафе 4 0 3 1 1-2 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
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Мальорка – Р. Сосьедад
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Севилья – Вальядолид
 - : -
24.09 20:00
Валенсия – Осасуна
 - : -
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Реал – Алавес
 - : -
25.09 20:00
Жирона – Р. Вальекано
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25.09 22:00
Барселона – Хетафе
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Микель Хаурехисар

Атлетик

 3 1 2
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Вальядолид

 3 1 1
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