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Сегодня, 09:16

Анчелотти ответил, почему Мбаппе не может забить за «Реал»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции после матча второго тура ла лиги с «Вальядолидом» (3:0) отреагировал на это и на то, что форвард Килиан Мбаппе не может забить второй матч подряд.

«У него было три шанса. Думаю, что на этой позиции он забьет, как он всегда забивал. Ему гн нужно играть слева или справа. Он забьет голы здесь», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Футболист эти летом перешел в «Реал». В этом сезоне форвард провел два матча в ла лиг.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
3
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
4
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
5
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
6
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-1 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
12
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
13
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14
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15
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
16
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Уго Альварес

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