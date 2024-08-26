Анчелотти ответил, почему Мбаппе не может забить за «Реал»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции после матча второго тура ла лиги с «Вальядолидом» (3:0) отреагировал на это и на то, что форвард Килиан Мбаппе не может забить второй матч подряд.
«У него было три шанса. Думаю, что на этой позиции он забьет, как он всегда забивал. Ему гн нужно играть слева или справа. Он забьет голы здесь», — приводит слова Анчелотти ESPN.
Футболист эти летом перешел в «Реал». В этом сезоне форвард провел два матча в ла лиг.
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|
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|В
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|+/-
|О
|
1
|Сельта
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Леганес
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|3 : 1
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 2
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|2 : 1
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 0
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|0 : 1
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|3 : 0
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|2 : 1
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Родригес
Леганес
|1
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2
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