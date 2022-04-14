Сумма отступных в новом контракте Араухо с «Барселоной» составит 1 миллиард евро

«Барселона» близка к продлению контракта с защитником Рональдом Араухо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сине-гранатовые договорились о продлении соглашения с 23-летним уругвайцем до 2026 года. Сумма отступных в новом контракте составит 1 миллиард евро. Футболист должен подписать все бумаги в ближайшие дни.

В сезоне-2021/22 Араухо забил 4 гола в 36 матчах за «Барселону». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.