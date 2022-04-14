Киран Триппьер рассказал об игре «Атлетико» под руководством Симеоне

Бывший защитник «Атлетико» Киран Триппьер после вылета мадридцев из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» высказался о методах главного тренера Диего Симеоне.

«Мне нравилось играть за Симеоне и получать удовольствие от защиты. Под его руководством моя игра стала лучше. Он особенный. Многие замечали странную игру «Атлетико», но в ла лиге они играют в другой футбол», — цитирует Триппьера BT Sport.