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Сегодня, 06:37

«Реал Сосьедад» предложил Давиду Сильве новый контракт с понижением зарплаты

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» рассчитывает продлить контракт с полузащитником Давидом Сильвой, сообщает Mundo Deportivo.

Клуб предлагает 36-летнему испанцу новое соглашение до конца июня 2023 года с понижением зарплаты. Сам футболист заинтересован в том, чтобы остаться в команде.

Давид Сильва выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 он забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи в 28 матчах за команду.

Нынешний контракт Сильвы действует до конца июня 2022 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-sociedad/20220412/1001785063/optimistas-posible-renovacion-silva.html
Давид Сильва
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
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 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
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 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
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 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
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 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
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 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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Р. Сосьедад – Бетис
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Эльче – Мальорка
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Алавес – Р. Вальекано
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Валенсия – Осасуна
 - : -
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17.04 15:00
Гранада – Леванте
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Атлетико – Эспаньол
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