«Реал Сосьедад» предложил Давиду Сильве новый контракт с понижением зарплаты

«Реал Сосьедад» рассчитывает продлить контракт с полузащитником Давидом Сильвой, сообщает Mundo Deportivo.

Клуб предлагает 36-летнему испанцу новое соглашение до конца июня 2023 года с понижением зарплаты. Сам футболист заинтересован в том, чтобы остаться в команде.

Давид Сильва выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 он забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи в 28 матчах за команду.

Нынешний контракт Сильвы действует до конца июня 2022 года.