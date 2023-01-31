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Сегодня, 16:27

Суд обязал испанскую лигу зарегистрировать новый контракт Гави с «Барселоной»

Иван Шитик
Корреспондент
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После запроса «Барселоны» Коммерческий суд Испании принял решение, в котором он призывает Испанскую футбольную лигу (LFP) сделать «все возможное», чтобы полузащитник Гави был зарегистрирован в качестве игрока первой команды сине-гранатовых, сообщает сайт каталонского клуба.

Ранее LFP отказала «Барселоне» в регистрации нового контракта Гави. При этом в каталонском клубе считают, что все условия по регистрации были выполнены.

«Ла лига была уведомлена о решении суда, и теперь Гави может быть зарегистрирован», — говорится в заявлении каталонцев.

В сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й.

Контракт 18-летнего хавбека до сих пор не зарегистрирован в ла лиге, из-за чего Гави не получает новую зарплату и не может взять номер игрока основного состава.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
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Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
2
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 18 13 3 2 38-16 42
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 18 9 4 5 20-14 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
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Роберт Левандовски

Барселона

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
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Бетис

 15 2 2
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