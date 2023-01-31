Суд обязал испанскую лигу зарегистрировать новый контракт Гави с «Барселоной»

После запроса «Барселоны» Коммерческий суд Испании принял решение, в котором он призывает Испанскую футбольную лигу (LFP) сделать «все возможное», чтобы полузащитник Гави был зарегистрирован в качестве игрока первой команды сине-гранатовых, сообщает сайт каталонского клуба.

Ранее LFP отказала «Барселоне» в регистрации нового контракта Гави. При этом в каталонском клубе считают, что все условия по регистрации были выполнены.

«Ла лига была уведомлена о решении суда, и теперь Гави может быть зарегистрирован», — говорится в заявлении каталонцев.

В сентябре «Барселона» объявила о продлении контракта с испанцем до 2026 года, по условиям нового соглашения его зарплата должна была вырасти.

В декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играет под 30-м номером, хотя хочет 6-й.

Контракт 18-летнего хавбека до сих пор не зарегистрирован в ла лиге, из-за чего Гави не получает новую зарплату и не может взять номер игрока основного состава.