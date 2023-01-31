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Сегодня, 14:59

«Барселона» не ведет переговоры о подписании защитника «Баварии» Павара

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» не ведет переговоры о подписании защитника «Баварии» Бенжамена Павара, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, никаких переговоров с немецким клубом сегодня не ведется. «Барселона» заинтересована в подписании 26-летнего футболиста на следующий сезон, но переговоры будут вестись во время летнего трансферного окна.

Романо также информирует, что сам игрок тоже очень заинтересован в переходе в каталонский клуб.

Контракт защитника с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 23 матчах за «Баварию».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

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1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

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Монпелье
ПСЖ

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32%

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ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Барселона
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 18 13 3 2 38-16 42
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 18 9 4 5 20-14 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
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14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
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Кадис – Эльче
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