Суарес зажигательно станцевал с дочерью на карантине

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес весело станцевал с дочерью во дворе во время карантина.

? @LuisSuarez9 is making the most of his quarantine ? pic.twitter.com/H20bYfWr9s — 433 (@433) April 7, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным Worldometers на день 7 апреля всего выявлено 1 349 584 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 74 806 человек, выздоровело — 286 655.

На день 7 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 7 497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется