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Суарес выздоровел от коронавируса

00:20
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Форвард «Атлетико» Луис Суарес сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Завтра уругваец вернется к работе с командой.

Из-за положительного теста на COVID-19 он пропустил последние матчи. В частности, он не сыграл в Лиге чемпионов против «Локомотива» (0:0) и «Баварии» (1:1). Кроме того, он не выходил на поле в матчах ла лиги против «Барселоны» (1:0) и «Валенсии» (0:1).

33-летний Луис Суарес в текущем сезоне провел девять матчей за «матрасников» и забил пять мячей при одной голевой передаче.

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