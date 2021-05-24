39-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом»
21:23
Полузащитник Хоакин продлил контракт с «Бетисом», информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
В минувшем сезоне Хоакин провел 30 матчей за «Бетис», в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
Всего за «Бетис» 39-летний полузащитник провел 462 матча. Он является рекордсменом клуба по этому показателю.
Дополнительная информация:
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/joaquin-renueva-con-el-real-betis-hasta-2022-25889
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