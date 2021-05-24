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39-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом»

21:23
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Полузащитник Хоакин продлил контракт с «Бетисом», информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Хоакин провел 30 матчей за «Бетис», в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Всего за «Бетис» 39-летний полузащитник провел 462 матча. Он является рекордсменом клуба по этому показателю.

Дополнительная информация:

https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/joaquin-renueva-con-el-real-betis-hasta-2022-25889

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