39-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом»

Полузащитник Хоакин продлил контракт с «Бетисом», информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Хоакин провел 30 матчей за «Бетис», в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Всего за «Бетис» 39-летний полузащитник провел 462 матча. Он является рекордсменом клуба по этому показателю.