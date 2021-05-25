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Артета может заменить Кумана в «Барселоне»

08:53
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета является приоритетным вариантом для «Барселоны» на аналогичный пост, информирует Marca. Нынешний наставник каталонцев Рональд Куман может быть уволен уже в ближайшие недели.

Другой кандидатурой на пост главного тренера «Барселоны» является Хави. Однако у него, скорее всего, не получится уйти из катарского «Аль-Садда».

Под руководством Артеты «канониры» стали восьмыми в турнирной таблице АПЛ и не попали в еврокубки впервые с сезона-1995/96.

Барселона заняла третье место в чемпионате Испании. 39-летний Артета начинал карьеру игрока именно в «Барселоне», однако не смог закрепиться в первой команде.

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