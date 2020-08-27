Суарес отреагировал на слухи об уходе из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес опубликовал новую сторис в Instagram, где обратился к подписчикам в связи со слухами о возможном уходе из каталонской команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый главный тренер сине-гранатовых Роналд Куман не видит 33-летнего уругвайца в команде.

«Есть люди, использующие мое имя и говорящие обо мне, хотя у меня не было никаких отношений с ними в течение многих лет. Я буду говорить за себя, когда это будет необходимо», — написал Суарес в Instagram, добавив в конце хэштег «не всё правда».

В минувшем сезоне нападающий провел 36 матчей за «Барселону», забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.