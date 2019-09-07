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Суарес может восстановиться к матчу с «Валенсией»

21:44
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может выйти на поле в мачте 4-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Уругвайский форвард практически восстановился после травмы, сообщает AS.

Ожидается, что уже в следующую среду 32-летний игрок приступит к тренировкам в общей группе. Суарес получил повреждение икроножной мышцы в стартовом матче сезона против «Атлетико».

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