Суарес из-за травмы выбыл на три недели
17:12
Форвард «Атлетико» Луис Суарес получил травму во время тренировки команды, сообщает As.
По сведениям источника, 34-летний уругваец почувствовал дискомфорт на тренировке и досрочно покинул ее. После обследования у футболиста была выявлена мышечная травма. Сообщается, что Суарес пропустит около трех недель.
В текущем сезоне Суарес провел 32 матча за «Атлетико», в которых забил 19 голов и сделал две результативные передачи.
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