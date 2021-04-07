Суарес из-за травмы выбыл на три недели

Форвард «Атлетико» Луис Суарес получил травму во время тренировки команды, сообщает As.

По сведениям источника, 34-летний уругваец почувствовал дискомфорт на тренировке и досрочно покинул ее. После обследования у футболиста была выявлена мышечная травма. Сообщается, что Суарес пропустит около трех недель.

В текущем сезоне Суарес провел 32 матча за «Атлетико», в которых забил 19 голов и сделал две результативные передачи.