Суарес досрочно покинул тренировку «Атлетико» из-за мышечных проблем

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес досрочно покинул тренировку команды, сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний уругваец завершил занятие раньше срока из-за мышечного дискомфорта. Сообщается, что футболисту предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы исключить риск серьезной травмы.

В сезоне-2020/21 Суарес провел 32 матча за «Атлетико», на его счету 19 голов и 2 результативных передачи. Форвард пропустит следующий матч команды против «Бетиса» из-за перебора желтых карточек.