Суарес досрочно покинул тренировку «Атлетико» из-за мышечных проблем
13:38
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес досрочно покинул тренировку команды, сообщает Marca.
По информации источника, 34-летний уругваец завершил занятие раньше срока из-за мышечного дискомфорта. Сообщается, что футболисту предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы исключить риск серьезной травмы.
В сезоне-2020/21 Суарес провел 32 матча за «Атлетико», на его счету 19 голов и 2 результативных передачи. Форвард пропустит следующий матч команды против «Бетиса» из-за перебора желтых карточек.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/atletico/2021/04/07/606d7f5dca4741ba0f8b4624.html
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