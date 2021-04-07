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Суарес досрочно покинул тренировку «Атлетико» из-за мышечных проблем

13:38
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес досрочно покинул тренировку команды, сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний уругваец завершил занятие раньше срока из-за мышечного дискомфорта. Сообщается, что футболисту предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы исключить риск серьезной травмы.

В сезоне-2020/21 Суарес провел 32 матча за «Атлетико», на его счету 19 голов и 2 результативных передачи. Форвард пропустит следующий матч команды против «Бетиса» из-за перебора желтых карточек.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/atletico/2021/04/07/606d7f5dca4741ba0f8b4624.html

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