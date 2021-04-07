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Сычев сделал прогноз на матч «Реал» — «Барселона»

17:15
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

«Совершенно точно, что футболисты обеих команд выложатся на 200%. «Барса» набрала неплохой ход, а конкуренты немного просели, и этим обязательно надо воспользоваться. Кроме того, конкретно в этом матче на кону стоит еще и престиж. Выиграть у своего самого главного соперника и одного из конкурентов в борьбе за чемпионства крайне важно», — сказал Сычев в интервью «Известиям».

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет в субботу 10 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Игру покажет РЕН ТВ.

«Барселона» (65 очков) занимает второе место в ла лиге, «Реал» (63 очков) — третий, лидирует «Атлетико» (66 очков).

Реал — Барселона

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1148014/2021-04-07/sychev-dal-prognoz-na-match-real-barselona

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