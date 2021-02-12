Стадион «Атлетико» станет пунктом вакцинации от коронавируса

Арена мадриского «Атлетико» «Ванда Метрополитано» станет пунктом для вакцинации жителей от коронавируса, сообщает Marca.

По информации источника, на стадионе будут работать 2556 медицинских сотрудников. В ближайшие недели к ним присоединятся еще 2000 медработников.

10 февраля УЕФА объявил, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси» не будет сыгран в Мадриде. 23 февраля команды встретятся в Бухаресте.