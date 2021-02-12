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Стадион «Атлетико» станет пунктом вакцинации от коронавируса

16:20
Стадион &quot;Ванда Метрополитано&quot;. Фото Reuters
Стадион &quot;Ванда Метрополитано&quot;. Фото Reuters
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Арена мадриского «Атлетико» «Ванда Метрополитано» станет пунктом для вакцинации жителей от коронавируса, сообщает Marca.

По информации источника, на стадионе будут работать 2556 медицинских сотрудников. В ближайшие недели к ним присоединятся еще 2000 медработников.

10 февраля УЕФА объявил, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси» не будет сыгран в Мадриде. 23 февраля команды встретятся в Бухаресте.

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