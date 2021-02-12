Гомес рассказал, о чем говорил с ним Месси после полуфинала Кубка Испании

Нападающий «Севильи» и сборной Аргентины Алехандро Гомес рассказал, о чем говорил с ним капитан «Барселоны» Лионель Месси после первого матча полуфинала Кубка Испании. Та игра закончилась в пользу севильского клуба (2:0).

«Мы просто поговорили о жизни. Лео спросил, как обстоит ситуация с «Аталантой». Я сказал, что был рад увидеться с ним в Испании. Другого ничего мы не обсуждали. Месси — капитан сборной Аргентины, мы все его уважаем», — цитирует Гомеса Football Espana.

32-летний Гомес выступает за сборную Аргентины с 2017 года. 26 января 2021 года аргентинец перешел из «Аталанты» в «Севилью», подписав контракт до 2024 года. Ответная игра полуфинала Кубка Испании состоится 3 марта на «Камп Ноу».