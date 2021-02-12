Месси отдал музею Каталонии бутсы, в которых побил рекорд Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал Национальному музею Каталонии бутсы, в которых он побил рекорд бразильца Пеле. 23 декабря 2020 года он отметился голом в ворота «Вальядолида» и превзошел достижение трехкратного чемпиона мира по количеству голов за один клуб (644 против 643 у Пеле).
Бутсы будут презентованы в музее, после чего их выставят на аукцион. Заработанные деньги пойдут а благотворительность.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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