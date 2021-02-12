Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси отдал музею Каталонии бутсы, в которых побил рекорд Пеле

23:03
Бутсы Лионеля Месси в Национальном музее Каталонии. Фото Twitter
Бутсы Лионеля Месси в Национальном музее Каталонии. Фото Twitter
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожертвовал Национальному музею Каталонии бутсы, в которых он побил рекорд бразильца Пеле. 23 декабря 2020 года он отметился голом в ворота «Вальядолида» и превзошел достижение трехкратного чемпиона мира по количеству голов за один клуб (644 против 643 у Пеле).

Бутсы будут презентованы в музее, после чего их выставят на аукцион. Заработанные деньги пойдут а благотворительность.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир