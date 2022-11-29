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Сегодня, 21:51

«Атлетик» готов продать голкипера Симона за 30-40 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер Унаи Симон может покинуть «Атлетик» из Бильбао в летнее трансферное окно, сообщает журналист Маттео Моретто.

Баски готовы выслушать предложения по 25-летнему футболисту, понимая, что они не смогут отказаться от хороших денег за Симона. Отмечается, что «Атлетик» будет готов продать голкипера примерно за 30-40 миллионов евро.

Контракт Симона с клубом из Бильбао рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне он провел за команду 20 матчей, в которых пропустил 19 мячей.

Отметим, что Симон является основным вратарем сборной Испании на ЧМ-2022.

Унаи Симон
ФК Атлетик (Бильбао)
0
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