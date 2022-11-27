Бускетс близок к переходу в «Интер Майами»
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продолжить карьеру в американском «Интер Майами», сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.
По информации источника, 34-летний испанец может перейти в американский клуб в качестве свободного агента. Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года.
В нынешнем сезоне Бускетс провел за «Барселону» 16 матчей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к подписанию контракта с «Интер Майами».
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|
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|
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|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|
14
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|
19
|Кадис
|14
|2
|5
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|9-26
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|
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|Эльче
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|31.12
|00:00
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|31.12
|00:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|00:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|31.12
|00:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|31.12
|00:00
|
Сельта – Севилья
|- : -
|31.12
|00:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|31.12
|00:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|31.12
|00:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вальядолид – Реал
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вильярреал – Валенсия
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
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|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
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Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
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|
Исаак Карселeн
Кадис
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|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
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|1
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