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Сегодня, 20:38

Бускетс близок к переходу в «Интер Майами»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продолжить карьеру в американском «Интер Майами», сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, 34-летний испанец может перейти в американский клуб в качестве свободного агента. Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года.

В нынешнем сезоне Бускетс провел за «Барселону» 16 матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к подписанию контракта с «Интер Майами».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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29%

2.60

ТБ 2.5

27%

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Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Атлетико – Эльче
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Кадис – Альмерия
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Сельта – Севилья
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Жирона – Р. Вальекано
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