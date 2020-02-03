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Смолов занимается индивидуально? Видео с тренировки «Сельты»

13:17
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Нападающий Федор Смолов дебютировал в составе «Сельты» в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1). Россиянин провел на поле 12 минут.

По информации испанских СМИ, до этого новичок клуба из Виго не тренировался с командой.

Сейчас россиянин уже начал занятия в общей группе. Хотя продолжает заниматься по индивидуальной программе, привыкая к новым условиям.

Faro de Vigo: «Удивлены дебютом Смолова в ла лиге. Он не тренировался с «Сельтой»

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