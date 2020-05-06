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Смолов прибыл в штаб-квартиру «Сельты», где прошел тест на коронавирус

21:10
Федор Смолов. Фото twitter.com/gradaderio
Федор Смолов. Фото twitter.com/gradaderio
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Форвард «Сельты» Федор Смолов посетил штаб-квартиру клуба в Виго, сообщает El Desmarque.

Российский нападающий прибыл на прохождение теста на коронавирус, как все игроки и тренерский штаб команды. При входе в штаб-квартиру Смолов получил маску и перчатки.

Смолов вернулся в Испанию 5 мая после того, как улетел в Россию.

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