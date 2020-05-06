Смолов прибыл в штаб-квартиру «Сельты», где прошел тест на коронавирус
21:10
Форвард «Сельты» Федор Смолов посетил штаб-квартиру клуба в Виго, сообщает El Desmarque.
Российский нападающий прибыл на прохождение теста на коронавирус, как все игроки и тренерский штаб команды. При входе в штаб-квартиру Смолов получил маску и перчатки.
Смолов вернулся в Испанию 5 мая после того, как улетел в Россию.
? V?DEO | @smolovfedor90 tambi?n se persona en A Sede para pasar los test del coronavirus previos a la vuelta a los entrenamientos del Celta. pic.twitter.com/eG4sejMk2Y— ElDesmarque Celta (@desmarquecelta) May 6, 2020
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